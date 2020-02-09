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باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع ميسي

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:24 ص
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ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان يُجهر عرضًا كبيرًا للغاية من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة من أجل تعويض رحيل الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق المحتمل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن باريس سان جيرمان يعتمد في مساعيه لإحضار البرغوث الأرجنتيني إلى حديقة الأمراء على العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم الفريق حيث يمكن أن يقنعه الأخير بهذه الخطوة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أندية النخبة الأوروبية وجهت أنظارها نحو ميسي أملًا في استغلال أزمته الأخيرة مع الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وعدم استقراره في كامب نو.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ليونيل ميسي يمتلك شرطًا في عقده يُتيح له الرحيل في الصيف المقبل على الرغم من أن تعاقده ينتهي في يونيو 2021.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ما يُعزز من تطلعات باريس سان جيرمان بشأن إحضار ميسي إلى بارك دي برانس أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أكد أن ليونيل لن يرحل إلى النادي الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن ميسي لعب 25 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم الحالي في جميع المسابقات وسجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

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