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شوقي غريب : تريزيجيه ضمن حساباتي في المنتخب الأولمبي
الأحد 09/فبراير/2020 - 02:19 ص
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محمد جمال
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وقال غريب خلال استضافته في برنامج
"نمبر وان" على قناة "النهار": "تريزيجيه ضمن حساباتي في
المنتخب الأولمبي، أنا أول مدرب اعتمدت على تريزيجيه في المنتخب الأول أمام السنغال
وكان عنده 18 عام وقتها".
وعن خوض تجربة معايشة قبل أولمبياد طوكيو
: "لا أفكر في خوض فترات المعايشة ولكن من الممكن الدفع بمحمد الشوقي أو وائل
رياض، وخبرتي كبيرة لخوض معايشة خارجية، وشهادتي تؤهلني للتدريب في أي مكان في العالم"
بينما أكد غريب أن محمد صلاح لاعب ليفربول
الإنجليزى سيكون على رأس قائمة المنتحب الأولمبي فى الاولمبياد.
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