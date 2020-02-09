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شوقي غريب : تريزيجيه ضمن حساباتي في المنتخب الأولمبي

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:19 ص
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تريزيجيه
تريزيجيه
محمد جمال
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 تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن موقف محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي من الإنضمام لمعسكر الفراعنة الذى سيشارك فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الحالي.

 

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تريزيجيه ضمن حساباتي في المنتخب الأولمبي، أنا أول مدرب اعتمدت على تريزيجيه في المنتخب الأول أمام السنغال وكان عنده 18 عام وقتها".

 

وعن خوض تجربة معايشة قبل أولمبياد طوكيو : "لا أفكر في خوض فترات المعايشة ولكن من الممكن الدفع بمحمد الشوقي أو وائل رياض، وخبرتي كبيرة لخوض معايشة خارجية، وشهادتي تؤهلني للتدريب في أي مكان في العالم"

 

بينما أكد غريب أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى سيكون على رأس قائمة المنتحب الأولمبي فى الاولمبياد.

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