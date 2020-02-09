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دورة تدريبية بعنوان "التصوير الفوتوغرافي والتوثيق الأثري" بالمتحف القبطي

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:10 ص
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المتحف القبطي
المتحف القبطي
حسام زيدان
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ينظم المتحف القبطي اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان "التصوير الفوتوغرافي والتوثيق الأثري" والتي تهدف لرفع الوعي الأثري لدى المجتمع.

وأعلنت صفحة المتحف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الدورة تهدف إلى تدريب المشتركين سواء من داخل وزارة السياحة والآثار أو خارجها، على فنون التصوير الفوتوغرافي واستخدامها بالتوثيق الأثري.

وتمتد الدورة لمدة ثلاثة أيام من 9 إلى 11 فبراير وتأتي بالتعاون مع فريق موثقون حيث يلقي المحاضرات متخصصون في فن التصوير الفوتوغرافي.

والمتحف القبطي أنشأه مرقص سميكة باشا ويضم عدد كبير من آثار الفترة القبطية والتي تعد حلقة الوصل بين عصرين، ويعد المتحف أحد أبرز معالم مجمع الأديان في منطقة مصر القديمة.
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