التعليم العالي تكشف عن تفاصيل اعتداء طالب على دكتور جامعي



وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الطالب حاول إثارة الشغب خلال نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد تصدي الدكتور محمود رجب، رئيس "كونترول" الفرقة الثانية بجامعة الإسكندرية، واتخاذه للإجراءات القانونية ضد الطالب.



وأوضح وزير التعليم العالي، أن لجنة التأديب أقرت أن يحرم الطالب من الامتحانات لمدة عام وأثناء إجازة نصف العام توجه هذا الطالب لمكتب الدكتور وحاول الاعتداء عليه، معلقا: "حماية جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات المصرية واجب علينا"، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق على أعلى مستوى في هذه الواقعة لكشف ملابسات الواقعة وكيفية دخول هذا الطالب بمسدس وبنزين لمحاولة الاعتداء على الدكتور.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن واقعة اعتداء طالب على دكتور بجامعة إسكندرية، تعد واقعة شاذة وهي غير دارجة في عرف الجامعات، معلقا: "أي استثناء من القاعدة نتعامل معه بجدية شديدة طبقا لقانون الجامعات"