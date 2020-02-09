شوقي غريب : لدينا عروض للوديات أبرزها اليابان والإمارات وأسبانيا"

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن العروض القادمة لاتحاد الكرة لمواجهة الفراعنة ودياً إستعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف غريب عن عرض من منتخب كوريا لمواجهة منتخب مصر الأولمبي خارج مصر.

وقال شوقي غريب في تصريحاته لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " عقدت جلسة مع وزير الرياضة للاطمئنان على الفريق وبرنامجه قبل الأولمبياد، لاسيما أن طموح اللاعبين والجهاز الفني أصبح كبير بعد فوزنا ببطولة إفريقيا".

وأضاف : "أفضل لعب وديات مع منتخبات قوية وصلت للأولمبياد، لدينا عروض كثيرة للوديات أبرزها اليابان والإمارات وأسبانيا"