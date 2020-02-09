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ديبالا ينهي الجدل حول رحيله عن يوفنتوس بقرار حاسم

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:04 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي مسألة رحيله عن فريق السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل رغبة العديد من الأندية بالتعاقد معه.

ديبالا لا يرغب فى مغادرة يوفنتوس

وذكرت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية، أن النجم الأرجنتيي

باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي لا ينوي مغادرة الفريق، كما أن اللاعب لا يفكر أبداً في الرحيل عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الى أن يوفنتوس حاول بيع ديبالا في الصيف الماضي، ولكن اللاعب رفض الرحيل وأصر على البقاء، وهناك محاولات من اليوفي لتجديد عقده.

أرقام ديبالا مع يوفنتوس هذا الموسم

يذكر أن باولو ديبالا صاحب الـ26 عاماً يلعب في يوفنتوس منذ عام 2015، وخاض مع السيدة العجوز هذا الموسم 28 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 11.

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