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كريم حسن شحاتة يكشف تفاصيل أزمته مع رئيس الزمالك

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:52 ص
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كريم شحاتة
كريم شحاتة
هيثم موسى
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كشف الإعلامي  كريم حسن شحاتة تفاصيل، أزمته مع رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتركه القناة بسبب ذلك.

وقال كريم شحاتة خلال تصريحات إعلامية،  إن إدارة قناة الزمالك قررت الاستغناء عن خدماته بعد استضافته للحكم أحمد الشناوى، الذى أكد صحة هدف الأهلى الثاني فى شباك بيراميدز.

وأوضح كريم حسن، أن شركة "إعلام المصريين" رفضت قرار الإقالة، وقررت استمراره بالقناة، إلا أن الجو العام لا يساعده على البقاء، خاصة أن سياسة القائمين على القناة تتصادم مع النهج الذى يسير عليه كإعلامي محايد.

وأشار: "لم أبلغ بقرار إقالتي من عملي في القناة، ولم يتم التحقيق معي، ومرتضى منصور ليس له علاقة بعملي في القناة، فهي مسئولة شركة إعلام المصريين".

وأكمل: "كنت عاوز أعمل روح رياضية، وأنا مش هطبل لحد، ليس لدي علاقة بما تقوم به قناة الأهلي ولا نثير الفتن، كل المحللين وخبراء التحكيم أكدوا على صحة هدف الأهلي".

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