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خاص - أروى جودة تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب الشخصيات التي جسدتها

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشفت الفنانة أروى جودة، عن أصعب الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني، مشيرة إلى أن شخصيتها في مسلسل "هذا المساء" كانت صعبة جدًا بالنسبة لها، معللة ذلك بأن الشخصية بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية.

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، أن شخصيتها في مسلسل "أبو عمر المصري" تعتبر أيضًا من الأدوار الصعبة التي جسدتها لأن الشخصية في العمل كانت تعاني من الاكتئاب وفي كل مرحلة من مراحل المسلسل تزداد لديها الاكتئاب معبرة عن ذلك بقولها: "كنت بروح التصوير وأنا معيطة".

وأوضحت "أروى" أن من أقرب الشخصيات التي قدمتها إلي قلبها شخصية "حورية" في مسلسل "حجر جهنم"، وشخصية "صفية" في فيلم "الجزيرة ٢"، وشخصية "ليلى" في مسلسل "المواطن إكس".

جدير بالذكر أن أروى جودة تنتظر عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، وهو من بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى.

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الكلمات المفتاحية

ممثلة الفنانة جواهر الكويتية اروى جودة

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