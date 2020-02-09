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وزير الثقافة الأسبق: حسن شاكوش ظاهرة طبيعية موجودة في كل دول العالم (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:47 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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عبر وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، عن رأيه في غناء حسن شاكوش قائلا: "ده ميخوفنيش وأصبح موجود في كل مكان وفي الولايات المتحدة دي ظاهرة طبيعية جدًا".

وأضاف "عصفور" خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E": قائلًا: "ده الشئ اللي مش قادرين نفهمه انه مع تطور عصر المعلومات وتأثير الميديا الخطير في كلام الميديا بتقولوا ممنوع يتقال من الأفكار، السوشيال ميديا أصبحت وسيلة مناهضة أحيانا دي ظاهرة عصرية".

وأختتم "عصفور" حديثه قائلًا: "أنا لا أخشى على المجتمع من أي ظاهرة المهم اأن يتعلم بشكل جيد، ولازم يكون عندنا نوع من الترابط لتكوين مجموعة وزارية ثقافية تهتم بالتعليم والإعلام وتتعاون كفرقة موسيقية".

يذكر أن "عصفور" العديد من الكتب منها قراءة التراث النقدي، التنوير يواجه الظلام، محنة التنوير، النقد الأدبي والهوية الثقافية، زمن الرواية.

وحصل "عصفور" على عدة جوائز منها جائزة الوسام الثقافي التونسي، وجائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية، درع رابطة المرأة العربية.

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الكلمات المفتاحية

وزير حسن شاكوش جابر عصفور ثقافة

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