شاهد.. لحظة انهيار محمد صبحي من البكاء على الهواء (فيديو)

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": الراحل اتعذب في 3 سنين في حياته الأخيرة، وكانت زيارته صعبة للغاي"، في إشارة منه إلى الوضع الحرج الذي مر به الأخير.





وتابع قائلًا: "شكلنا تؤأمة سويًا والذي جمعني به أننا الاثنين مجانين مسرح"، بحد وصفه.