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شاهد.. لحظة انهيار محمد صبحي من البكاء على الهواء (فيديو)
الأحد 09/فبراير/2020 - 01:46 ص
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لم يتمالك الفنان محمد صبحي نفسه، ودخل في نوبة بكاء شديدة، خلال تعليقه على آخر أيام في حياة السيناريست الراحل وصديق عمره لينين الرملي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": الراحل اتعذب في 3 سنين في حياته الأخيرة، وكانت زيارته صعبة للغاي"، في إشارة منه إلى الوضع الحرج الذي مر به الأخير.
وتابع قائلًا: "شكلنا تؤأمة سويًا والذي جمعني به أننا الاثنين مجانين مسرح"، بحد وصفه.
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