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تعليم البحر الأحمر : 173 مدرسة جاهزة لبدء الدراسة

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:43 ص
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هشا منير
هشا منير
محمد طه
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن جاهزيتها لاستقبال طلاب وطالبات المدارس ـبـ 173 مدرسة بمدن المحافظة، اليوم الأحد مع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني، معلنه الإنتهاء من جميع عمليات الصيانة الخفيفة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس.

وأكد هشام منير مديرية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن جميع الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى مدن المحافظة أنهت جميع استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، بفتح أبواب 173 مدرسة.

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ "لفجر"، هناك تعليمات لجميع مديري الإدارة التعليمية بتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، وربطها بغرفة عمليات ديوان عام مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير انتظام الدراسة بالمدارس والوقوف على أي مشاكل تعوق العملية التعليمية وحلها فور وصولها لغرفة العمليات تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وكان هشام منير مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتمع مساء يوم السبت  مع مديرى الإدارات التعليمية للوقوف على آخر الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الثاني، مشددًا على جميع مديرى الإدارات التعليمية الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم.
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الكلمات المفتاحية

مدارس محافظة البحر الأحمر

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