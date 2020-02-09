مروة ناجي تحضر لمفأجاة 2020.. تعرف على التفاصيل





واستقبل القائمون على الشركة الفنانة بالورود، وذلك بعد نجاح أغنيتها الأولى بعنوان "حبيت من قلبي" والتى اقتربت من 5 مليون مشاهدة.



وأعربت ناجي عن سعادتها بهذا التعاون، وعلقت على جميع صفاحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي قائلة "شكرا جزيلا لأكبر وأضخم شركة إنتاج فنى فى العالم العربى، على حسن استقبالكم، وخالص وجزيل الشكر على ثقتكم الغالية لتجديد الثقة وتقديم عملى الغنائى الثانى مع أهم وأكبر إخراج وشعراء وملحنين وموسيقين فى العالم العربي".



الجدير بالذكر أن آخر حفلات مروة ناجى كانت في ذكري رحيل كوكب الشرق أم كلثوم بقصر المانسترلي، وقدمت خلال الحفل مجموعة مختارة من أجمل اغاني أم كلثوم وسط حضور عدد كبير من محبيها.









وصلت منذ قليل المطربة مروة ناجي، إلى مطار بيروت الدولى، لتجهيز أولى مفاجأتها فى عام ٢٠٢٠ وتقديم ثانى عمل فنى يجمعها بأكبر شركة إنتاج فنى فى العالم العربى.