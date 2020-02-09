Advertisements
Advertisements
Advertisements

مروة ناجي تحضر لمفأجاة 2020.. تعرف على التفاصيل

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:29 ص
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements


وصلت منذ قليل المطربة مروة ناجي، إلى مطار بيروت الدولى، لتجهيز أولى مفاجأتها فى عام ٢٠٢٠ وتقديم ثانى عمل فنى يجمعها بأكبر شركة إنتاج فنى فى العالم العربى.

واستقبل القائمون على الشركة الفنانة بالورود، وذلك بعد نجاح أغنيتها الأولى بعنوان "حبيت من قلبي" والتى اقتربت من 5 مليون مشاهدة.

وأعربت ناجي عن سعادتها بهذا التعاون، وعلقت على جميع صفاحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي قائلة "شكرا جزيلا لأكبر وأضخم شركة إنتاج فنى فى العالم العربى، على حسن استقبالكم، وخالص وجزيل الشكر على ثقتكم الغالية لتجديد الثقة وتقديم عملى الغنائى الثانى مع أهم وأكبر إخراج وشعراء وملحنين وموسيقين فى العالم العربي".

الجدير بالذكر أن آخر حفلات مروة ناجى كانت في ذكري رحيل كوكب الشرق أم كلثوم بقصر المانسترلي، وقدمت خلال الحفل مجموعة مختارة من أجمل اغاني أم كلثوم وسط حضور عدد كبير من محبيها.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل نجم بايرن ميونيخ من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

منذ حوالي 17 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 20 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. لحظة انهيار محمد صبحي من البكاء على الهواء (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 10 ساعات

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة .. ميسي يحسم أمر رحيله عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status