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حسن شاكوش يغني "بنت الجيران" لـ إيمي سالم في عيد ميلادها

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:15 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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هنأ المطرب الشعبي حسن شاكوش، الفنانة إيمي سالم بمناسبة عيد ميلادها أمس الموافق التاسع من فبراير حيث نشر مقطع فيديو يغني لها أغنية "بنت الجيران".

وقامت إيمي بالرد على هذه التهنئة بفيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت على الفيديو قائلة: "بحبك يا أبو علي، تسلم يارب وتابعت لما يكون دي أول معايدة ليا في عيد ميلادي الساعة بالضبط يبقي أكيد هتبقي سنة حلوة زي قلبك الفلة يا أجدع الناس". 

في سياق آخر شاركت ميمي سالم في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل طلقة حظ وتعاونت من خلاله مع كوكبة من النجوم
طلقة حظ بطولة مصطفى خاطر،محمد أنور، هبة مجدي، أيتن عامر وتأليف إيهاب بليبل إخراج أحمد خالد أمين.

وتصدر شاكوش موقع الأغاني العالمي ساوند كلاود بأغنية بنت الجيران ومهرجان شمس المجرة.

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الكلمات المفتاحية

شمس المجرة ساوند حسن شاكوش ايمي سالم الفجر الفني

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