عضو بـ"الغرف التجارية": ارتفاع الأسعار حال استمرار أزمة "كورونا"

قال الدكتور فتحي الطحاوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن رفع أسعار المنتجات الصينية خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا أمر غير مبرر، خاصة أن الفيروس انتشر في العطلة الصينية التي تستمر لمدة 3 أسابيع.



وتابع "الطحاوي"، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك صادرات صينية ستصل لمصر خلال الشهر الحالي والمقبل بسبب التعاقد علي هذه السلع قبل العطلة الصينية، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بارتفاع الأسعار حال استمرار أزمة "كورونا" لـ3 شهور، وليس في الوقت الراهن.



ولفت عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الصين أكبر مورد سلع لمصر، وأي بديل لاستيراد السلع سيكون من أوروبا، وهذا سيؤدي لإرتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدًا.

