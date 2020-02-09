"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

قال الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن ارتفاع الأسعار نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين" شر لابد منه"، لافتَا إلى أن الصين شريكًا اقتصاديًا هامًا جدًا لمصر، ويقع الآن تحت الحصار بسبب "كورونا".



وتابع "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، ان ارتفاع الأسعار نتيجة انتشار "كورونا" هو أول جبل الجليد، وتأثير كورونا على الاقتصاد المصري سيكون كبير، خاصة أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومصر تستورد من الصين بـ12.5 مليار دولار، ونصف هذه السلع عبارة عن خامات تشغل الكثير من المصانع في مصر.



ولفت نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إلى أنه لا يوجد بدائل للسلع الصينية، لأن البضائع الصينية قيمتها محترمة مقارنة بأي مصادر أخرى، خلاف أن السياحة ستتأثر خاصة أن الصين يأتي منها ما يقرب من 220 ألف صيني، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي خسر 185 مليار دولار في أول 3 أسابع من انتشار "كورونا".

