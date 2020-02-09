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عاجل.. الصين تسجل 81 حالة وفاة جديدة بسبب "كورونا"

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:28 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، بأن الصين سجلت 81 وفاة جديدة جراء كورونا ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 780 شخصا داخل الأراضي الصينية.

وأكد مسؤولو الصحة الصينيون، أن وباء فيروس كورونا الجديد القاتل، سيكون أكثر فتكا من السارس مع ارتفاع أعداد حالات الوفيات.

وأغلقت السلطات في بكين المصانع وألغت الرحلات الجوية لاحتواء الوباء المنتشر في الأراضي الصينية.
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كورونا فيروس كورونا القاتل فيروس كورونا الصين

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