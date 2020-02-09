جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد وست هام

حقق نادي إيفرتون فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره نادي كريستال بالاس بينما تعادل نادي برايتون علي أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي واتفورد بنتيجة 1 / 1.

ويلتقي اليوم الأحد نادي شيفيلد يونايتد نظيره نادي بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة بينما يستضيف نادي مانسشتر سيتي نظيره نادي وست هام يونايتد علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد وست هام:

1- ليفربول 73 نقطة.

2- مانشستر ستي 51 نقطة.

3- ليستر سيتي 49 نقطة.

4- تشيلسي 41 نقطة.

5- توتنهام 37 نقطة.

6- شيفيلد يونايتد 36 نقطة.

7- إيفرتون 36 نقطة.

8- ولفرهامبتون 35 نقطة.

9- مانشستر يونايتد 35 نقطة.

10- أرسنال 31 نقطة.

11- بيرنلي 31 نقطة.

12- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

13- ساوثامبتون 31 نقطة.

14- نيوكاسل يونايتد 30 نقطة.

15- برايتون 26 نقطة.

16- بورنموث 25 نقطة.

17- أستون فيلا 25 نقطة.

18- وست هام يونايتد 24 نقطة.

19- واتفورد 24 نقطة.

20- نورويتش سيتي 18 نقطة.