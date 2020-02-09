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حي باب الشعرية يُحارب "كورونا" بـ"الفحص الطبي في طابور الصباح"

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:48 ص
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اللواء ماهر هاشم
اللواء ماهر هاشم
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، أن الحي خال تمامًا من مركبات التوكتوك، بعد العديد من الحملات المكثفة الذي نفذتها الأجهزة التنفيذية للحي بالتعاون مع شرطة باب الشعرية.

وأشار "هاشم" خلال رئاسته الاجتماع التنفيذي للحي، لمناقشة استعدادات الفصل الدراسي الثاني، إلى إنه تم تكليف جميع الإدارات التنفيذية بالرقابة ومنع العشوائية والإشغالات وطعام الشوارع، في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن الفيروس لا ينتشر بالأماكن النظيفة.

وشدد رئيس حي باب الشعرية، على إدارات الصحة والتموين والطب البيطري بالرقابة على الأطعمة المتواجدة في الشوارع، وأخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، موضحًا: الأطعمة الموجودة بالشوارع تفتقر إلى النظافة كما أنها تعتمد على وسائل إعداد بدائية بنسبة كبيرة، خاصة المطابخ المنتشرة بالأزقة والحواري.

كما شدد هاشم على شن حملات نظافة يوميا مع بدء الدراسة، وتفعيل الفحص الطبي بطابور الصباح، موجهًا بالتعاون مع شرطة المرافق باستغلال منظومة مراقبة وتأمين الحي بالكاميرات الرقمية، لمراقبة سلوك المواطن في النظافة والحفاظ على مرافق الدولة.
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