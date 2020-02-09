صندوق تطوير العشوائيات: مشروع الأسمرات يصدر ملابس وسجاد لألمانيا وأمريكا

قال إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن ما تم إنفاقه على تطوير العشوائيات من 2008 لـ2014 يقدر بـ650 مليون جنيهًا، وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على العشوائيات في مصر، تم إنفاق 22.2 مليار دولار، للقضاء على مشكلة المناطق غير الآمنة بالكامل هذا العام.



وأشار"الحنفي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية " الاولى"، مساء السبت، إلى أن هناك مشكلة تطوير العشوائيات كان يتمثل في ندرة الأراضي والتمويل، ولكن بفضل الإرادة السياسية تم التغلب على هذه المشاكل بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن ملف تطوير العشوائيات له الكثير من الملفات سواء التعليم أو الصحية.



ولفت منسق صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن مشروع الأسمرات يُصدر الآن ملابس أطفال، وسبح وسجاد يدوي حرير للعديد من الدول مثل ألمانيا وأمريكا والسعودية.

