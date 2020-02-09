Advertisements
Advertisements
Advertisements

صندوق تطوير العشوائيات: مشروع الأسمرات يصدر ملابس وسجاد لألمانيا وأمريكا

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:50 ص
Advertisements
إيهاب الحنفي
إيهاب الحنفي
كساب أحمد
Advertisements
قال إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن ما تم إنفاقه على تطوير العشوائيات من 2008 لـ2014 يقدر بـ650 مليون جنيهًا، وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على العشوائيات في مصر، تم إنفاق 22.2 مليار دولار، للقضاء على مشكلة المناطق غير الآمنة بالكامل هذا العام.

وأشار"الحنفي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية " الاولى"، مساء السبت، إلى أن هناك مشكلة تطوير العشوائيات كان يتمثل في ندرة الأراضي والتمويل، ولكن بفضل الإرادة السياسية تم التغلب على هذه المشاكل بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن ملف تطوير العشوائيات له الكثير من الملفات سواء التعليم أو الصحية.

ولفت منسق صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن مشروع الأسمرات يُصدر الآن ملابس أطفال، وسبح وسجاد يدوي حرير للعديد من الدول مثل ألمانيا وأمريكا والسعودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروع العشوائيات الأسمرات

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ يوم

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 17 ساعة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أوساسونا ضد الريال.. مشكلة جديدة تجعل زيدان يطيح نهائي بجاريث بيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

منذ ساعة

الإعلامية مروة ميمي تكشف تفاصيل مروعة لحادث مقتل نجلها (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 16 ساعة

التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

"التربية والتعليم": إجازة لأي طالب يُصاب بالبرد

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات: 40 % من الكتلة العمرانية بمصر "عشوائيات"

"تطوير العشوائيات" عن نقل الأماكن غير الآمنة: "الناس بقوا يصدقونا"

إيهاب حنفي يكشف إجمالي ماتم إنفاقه على تطوير العشوائيات في مصر

صندوق تطوير العشوائيات: سيتم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة خلال 2019

تطوير العشوائيات: القضاء على المناطق غير الآمنة نهاية العام

"تطوير العشوائيات": مشروع روضة السيدة أصبح جاهزا للتسكين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

06:01 ص

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status