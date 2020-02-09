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موعد مباراة الرجاء اليوم| مشاهدة مباراة الرجاء ضد مولودية الجزائر اليوم 9فبراير بكأس زايد للأندية العربية
الأحد 09/فبراير/2020 - 12:54 ص
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محمد جمال
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ينتظر عشاق كرة القدم العربية اليوم مباراة قوية تجمع بين فريقي الرجاء المغربي ومولودية الجزائر ضمن مباريات إياب دور ال 8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
موعد مباراة الرجاء
المغربي ومولودية الجزائر فى ربع نهائي البطولة العربية
تقام مباراة الإياب
بين الرجاء المغربي ومولودية الحزائر اليوم الأحد فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر
والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت
جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولي.
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