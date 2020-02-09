رنا سماحة تنشر صورا من أحدث جلسة تصوير







وظهرت رنا بالصورة وهي ترتدي بلوز سوداء واعتمدت علي الشعر القصير المنسدل علي كتفيها كما وضعت ميكب هادئ وبسيط".



يذكر أن آخر أعمال رنا مسلسل "كتف تاني" وشاركها في البطولة عدد من النجوم منهم أحمد بدير، علاء زينهم مدحت تيخة وأحمد سلامة، تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر



ونشرت مؤخرًا كليب "أميرة الحب" من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع إيدوغان وصدرت عبرة قناة لايف ستايلز ستوديو علي يوتيوب.





تحرص الفنانة رنا سماحة، على مشاركة متابعيها بصور من حياتها اليومية والفنية، حيث نشرت منذ قليل مجموعة صور لها معلقة عليها: "لا طحت يا صاحبي، ما يرحموك الناس".ولاقت الصورة إعجاب الكثير ومن أبرز التعليقات: "قمر في كل حالاتك".