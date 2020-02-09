الطيار الموقوف مدى الحياة: "محمد رمضان خرب بيتي" (فيديو)



وتابع المفصول: "الفنان محمد رمضان طلب الحصول على صورة معي داخل قمرة القيادة من أجل ابنه، وقلت له ألا يلمس شيئًا"، مردفا: "حصل رمضان على الصورة وخرج، وفوجئت بأن تلك اللقطة كانت فيديو بأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي"، معقبًا: "أول ما شفت الفيديو عرفت أن ده هيبقى خراب بيوت ناس".



وأشار إلى أنه يعمل طيار منذ 40 عامًا ويعلم جيدًا أن هذا الفيديو خطأ كبيرًا، متابعا: "ليس لدي تبرير على تواجد محمد رمضان في كابينة القيادة، ولم أبد أي اعتراض على قرار إيقافي من قبل وزير الطيران؛ لأن الموضوع وصل لمجلس النواب، وأصبح الأمر قضية رأي عام".



ولفت "أبو اليسر" إلى أن محمد رمضان لم يبلغه أنه سيقوم بنشر الصورة، معقبا: "لو قال لي ذلك لم أكن أسمح بإدخاله إلى قمرة القيادة، معقبا: "لم يسأل علي بتليفون واحد بعد قرار إيقافي نهائيًا، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافي عن العمل"، مضيفًا: "محمد رمضان قال سيعوضني ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه، ولم أقابله، وقلت للمحامي الخاص به أن محمد رمضان قفل بيوت ناس".



كشف الكابتن أشرف أبو اليسر، الطيار المفصول بسبب ظهوره مع الفنان محمد رمضان، في قمرة قيادة الطائرة، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه كان متجهًا إلى الرياض عندما تم التقاط الصور.وأوضح "أبو اليسر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء: "محمد رمضان كان متجه لإحياء حفل في الرياض، وأثناء الرحلة استأذن مساعد الطيار الذي كان يجلس بجانبه في قمرة الطائرة للذهاب للحمام وأصبح المقعد خاليًا"، لافتًا إلى أنه لا يوجد حاجز بينه وبين الركاب؛ لأن الطائرة خاصة، وبها 8 ركاب فقط، ومخصصة لكبار الشخصيات.