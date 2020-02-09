قابيل وهابيل الغربية.. قتل شقيقة بسبب عدم الخروج للعمل

شهدت محافظة الغربية قبل قليل، مصرع شخصًا على يد شقيقه، في قرية كفر العزيزية، التابعة لمركز سمنود، وذلك بعد خلافات بينهما، قام فيها الأخ الأصغر بمعايرة شقيقه الأكبر لجلوسه فى المنزل وعدم خروجه للعمل.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية كفر العزيزية التابعة لدائرة المركز يفيد بمصرع "س. س. ع"، 17 عامًا على يد شقيقه الأكبر "ع. س. ع. " 25 عاما، بسبب خلافات مادية بينهما.



وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع الجريمة، وضبط الجاني، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمنود العام، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة للتحقيق.