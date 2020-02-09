دعوات في البرلمان البريطاني لتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية





دعا نواب بريطانيون إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم.ونشر تلفزيون البرلمان البريطاني كلمات لعدد من البرلمانيين، طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركاؤها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا.وحث برلمانيون بريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين على أراضيها، فيما تقدم مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان للمسلمين بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني.