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شوقي غريب.. محمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:40 ص
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شوقي غريب
شوقي غريب
محمد جمال
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تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن تواجد محمد صلاح على رأس قائمة الفراعنة الصغار التى تستعد لخزض أولمبياد طوكيو 2020 بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

 

وقال شوقي غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي، ولم أتواصل مع محمد صلاح حتى الآن ومن الممكن أن يكون اتحاد الكرة تحدث معه".

 

وأضاف : "قدمنا الرغبة في ضم محمد صلاح وننتظر قراره، ووجود محمد صلاح مع الأولمبي سيساعد على حصد ميدالية في الأولمبياد".

 

وتابع: "لم نستقر على أي اسم من الكبار سوى محمد صلاح ومن الممكن عدم ضم أي لاعب آخر"

 

وأتم: "لن نسافر إلى طوكيو لمجرد التمثيل المشرف، واتحاد الكرة يوفر للمنتخب الأولمبي كل الإمكانيات".

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