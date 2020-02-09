محمد رمضان عن أزمة الطيار الموقوف: "مستعد أعوضه ومش هتخلى عنه"









علق الفنان محمد رمضان، على أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم إيقافه عن عمله مدى الحياة بسببه، قائلًا إنه لن يتخلى عنه مثلما يقول البعض، وأن تربيته وأخلاقه لايسمحان له بالتخلي عن أحد تسبب في أذى له.وأضاف رمضان في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنه يعتذر للطيار الموقوف أمام الجميع ومستعد أن يعوضه ويفعل له أي شئ يرضيه ويطلبه منه.جدير بالذكر أن رمضان كان قد أثار حالة من الجدل بعدما نشر منذ فترة مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهو على متن طائرة خلال ذهابه إلى مدينة الرياض لإقامة حفل غنائي.وظهر رمضان وهو يدخل في غرفة القيادة بالطائرة، في حين أكد الشخص الذي يقوم بتصويره: ”والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي”.