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"التعليم": تعيين الـ120 ألف معلم في هذه الحالة (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:11 ص
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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كساب أحمد
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن فتح باب التطوع في التدريس بوزارة التربية والتعليم، لا يعني إلغاء مسابقة تعين الـ120 ألف معلم، مشيرًا إلى أن المتطوع للتدريس سيعمل وفق رغبته، ووفق ضوابط موضوعه من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن مسابقة تعين الـ120 ألف معلم ما زالت مطروحة، لكن لم يتم توفير الموارد المالية الخاص بها، مضيفًا أن فتح باب التطوع هدفه سد العجز المتواجد في المعلمين، والتغلب على قلة الموارد المالية.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة ستتعاقد على الفور على الـ120 ألف معلم عندما تتوفر المواد المالي، لافتَا إلى أن باب التطوع مقصور على المؤهل العالي التربوي.
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