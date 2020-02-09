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سالجادو.. الأهلي والزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:32 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث ميشيل سالجادو نجم كرة القدم الإسبانية وريال مدريد السابق، عن مواهب الكرة المصرية وعن التشابه الموجود بين الأهلي والزمالك بقطبي الكرة المصرية ريال مدريد وبرشلونة.

وكان سالجادو متواجد ضمن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وقال سالجادو في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أول شغل ليا في مصر كان مساعد لمدرب المنتخب لذلك لدي أصدقاء كثيرة في مصر"

وأضاف: "أتابع الدوري المصري، وهو يشبه الدوري الإسباني ولكن في الأهلي والزمالك مثل ريال مدريد برشلونة"

وتابع: "أتمنى لعب المصريين في الدوريات الانجليزية والأسبانية مثل محمد صلاح وحجازي واعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد لاعبين اكثر في الدوريات الخارجية"

وأردف : "اللعب في أفريقيا صعب بسبب الأجواء والملاعب، ومصر مليئة بالمواهب لكنها تفقد لقوات المنافسات"
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