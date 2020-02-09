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موعد مباراة ريال مدريد اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في الدوري الإسباني 9 فبراير Real Madrid Live

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:23 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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ريال مدريد و اوساسونا الساعة 5 علي قناة 3

 يستضيف ملعب "ألسادار" بمدينة بامبلونا بإقليم الباسك بإسبانيا اليوم الأحد 9 فبراير، مباراة ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني ضد فريق أوساسونا صاحب الأرض والجمهور، ضمن مباريات الجولة 23 من الليجا.

 

وسيكون ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في مهمة نسيان هزيمة الفريق الأخيرة ضد ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب "سانتياجو بيرنابيو" بنتيجة 3/4.

 

ويسعى ريال مدريد للفوز وحصد الثلاث نقاط، ومواصلة تصدر الليجا قبل مواجهة برشلونة أمام مضيفه ريال بيتيس، وغلق الباب أمام إستغلال تعثر جديد لريال مدريد.

 

في المقابل، سيطمح فرق أوساسونا بقيادة مدربه جاجوبا أراساتي لتحقيق المفاجأة وهزيمة متصدر الترتيب، وذلك لتحسين وضعية الفريق في جدول الترتيب، والتقدم للنصف الأول من الترتيب.

 

 

ترتيب ريال مدريد وأوساسونا

 

 

يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 49 نقطة من 22 مباراة، بواقع 14 فوز وسبع تعادلات وهزيمة وحيدة، سجل 40 هدفاً وسكنت شباكه 13 هدفاً، ويعد أكثر الأندية تحقيقاً للفوز مع برشلونة، وأقل الأندية تعرضاً للهزيمة، وصاحب أقوى دفاعات الليجا.

 

فيما يحتل أوساسونا المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 22 مباراة، بواقع 6 إنتصارات ومثلها هزائم و10 تعادلات، سجل 29 هدف مقابل 28 هدف في شباكه.

 

 

موعيد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

 

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأحد 9 فبراير، وذلك عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة واكويت، السابعة بتوقيت أبو ظبي، الرابعة بتوقيت تونس، الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.

 

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD3 ويديرها الحكم خيسوس جيل مانزانو.

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