Advertisements
Advertisements
Advertisements

44 لوحة تشكيلية بمعرض "تراث اليمن" بالهناجر (صور)

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements

افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "تراث اليمن" للفنان وسام العنسى، مساء اليوم السبت بقاعة آدم حنين بالمركز.

شهد الافتتاح، عبدالله باكداده نائب وزير الثقافة اليمنى، وفهد العريقى رئيس أعيان الجالية اليمنية بالقاهرة، والدكتور محمد أبو بكر المفلحى وزير الثقافة اليمنى سابقا، والدكتور حسين اللوزى وزير الإعلام اليمنى سابقا، وماهر اليمانى مستشار رئيس الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية بالقاهرة، والمطرب الموسيقار أحمد فتحى كبير فنانى اليمن، ومصطفى على منصر رئيس الاتحاد العام لأطفال اليمن، ومن الجانب المصرى الفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون، وكوكبة من الفنانين التشكيليين من مصر واليمن.

يتضمن المعرض ٤٤ لوحة تشكيلية، ألوان زيتية على القماش، تعبر جميعها عن التراث اليمنى من مختلف المناطق اليمنية، والحياة اليومية بالريف اليمنى، والزى الشعبى للمرأة والرجل اليمنى، والفن المعمارى اليمنى، يستمر المعرض حتى ١٠ فبراير الجاري، ويستقبل المركز رواد المعرض من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.
44 لوحة تشكيلية بمعرض "تراث اليمن" بالهناجر (صور)
44 لوحة تشكيلية بمعرض "تراث اليمن" بالهناجر (صور)
44 لوحة تشكيلية بمعرض "تراث اليمن" بالهناجر (صور)
44 لوحة تشكيلية بمعرض "تراث اليمن" بالهناجر (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. لحظة انهيار محمد صبحي من البكاء على الهواء (فيديو)

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل نجم بايرن ميونيخ من العودة لريال مدريد

منذ 40 دقيقة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 19 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة .. ميسي يحسم أمر رحيله عن برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا.. الزمالك يستغني عن كريم حسن شحاتة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status