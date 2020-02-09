44 لوحة تشكيلية بمعرض "تراث اليمن" بالهناجر (صور)



افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "تراث اليمن" للفنان وسام العنسى، مساء اليوم السبت بقاعة آدم حنين بالمركز.



شهد الافتتاح، عبدالله باكداده نائب وزير الثقافة اليمنى، وفهد العريقى رئيس أعيان الجالية اليمنية بالقاهرة، والدكتور محمد أبو بكر المفلحى وزير الثقافة اليمنى سابقا، والدكتور حسين اللوزى وزير الإعلام اليمنى سابقا، وماهر اليمانى مستشار رئيس الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية بالقاهرة، والمطرب الموسيقار أحمد فتحى كبير فنانى اليمن، ومصطفى على منصر رئيس الاتحاد العام لأطفال اليمن، ومن الجانب المصرى الفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون، وكوكبة من الفنانين التشكيليين من مصر واليمن.



يتضمن المعرض ٤٤ لوحة تشكيلية، ألوان زيتية على القماش، تعبر جميعها عن التراث اليمنى من مختلف المناطق اليمنية، والحياة اليومية بالريف اليمنى، والزى الشعبى للمرأة والرجل اليمنى، والفن المعمارى اليمنى، يستمر المعرض حتى ١٠ فبراير الجاري، ويستقبل المركز رواد المعرض من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء.