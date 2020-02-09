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وزير أسبق: تحالف السادات والإخوان كارثة حدثت في مصر

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:00 ص
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جابر عصفور
جابر عصفور
داليا الحسين
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قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن التاريخ سيذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول رئيس نادي بتجديد الخطاب الديني"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعلم أن جزء من تخلف الدولة المصرية يرجع إلى تخلف الخطاب الديني، على حد تعبيره.

وأوضح "عصفور" خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، مساء السبت: "أنا غير راضٍ عن أداء مؤسسة الأزهر في تطوير الخطاب الديني"، متابعًا: "الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر له كل الاحترام والتقدير وعلى رأسي من فوق".

وتابع وزير الثقافة الأسبق: "تحالف الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الإخوان في سبعينات القرن الماضي كانت كارثة على مصر؛ لأن بلادنا دخلت عصر من التخلف الديني الذي ظهر حتى في الملابس".
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الكلمات المفتاحية

مصر السادات الإخوان

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