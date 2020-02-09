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عمرو أديب: مصر أكتر دولة في العالم عندها كمامات
الأحد 09/فبراير/2020 - 02:47 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا تؤكد فيه أن إمكانيات العالم في مواجهة فيروس كورونا محدودة فيما يتعلق بالكمامات وملابس الوقاية.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر أكبر دولة بالعالم بها كمامات، بينما يعاني العالم من نقص الكمامات، مضيفا: "مفيش مانع نصدر كمامات بس نراقب حتى لا تحدث لنا أزمة".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "في خناقات في العالم على الكمامات، الناس زمان كانت بتتخانق على فص ألماظ.. الآن الكمامة كنز لا يفنى".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر أكبر دولة بالعالم بها كمامات، بينما يعاني العالم من نقص الكمامات، مضيفا: "مفيش مانع نصدر كمامات بس نراقب حتى لا تحدث لنا أزمة".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "في خناقات في العالم على الكمامات، الناس زمان كانت بتتخانق على فص ألماظ.. الآن الكمامة كنز لا يفنى".
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