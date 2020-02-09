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بعد تصريحات الطيار الموقوف بسببه.. محمد رمضان "كبروا الموضوع وعملوا من الحبة قبة"

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:10 ص
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محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي
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علق الفنان محمد رمضان على ماقاله الطيار أشرف أبواليسر والذي تم إيقافه عن عمله مدى الحياة بسببه، إنه لم يفبرك الفيديو الذي نشره من داخل الطائرة، وقال إن الطيار لم يصرح بأنه يقود الطائرة ومن قال ذلك هو شخص آخر كان موجود معهم.

وأضاف رمضان في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أن الناس قد قاموا بتكبير الموضوع أكثر من اللازم واصفًا الموقف قائلًا "عملوا من الحبة قبه".

وتابع أنه حاول أن يشرح حقيقة الأمر للطيران المدني وقال لهم إنه لم يقود الطائرة إطلاقًا بل فقط كان يأخذ صورة للذكرى.

جدير بالذكر أن رمضان كان قد أثار حالة من الجدل بعدما نشر منذ فترة مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهو على متن طائرة خلال ذهابه إلى مدينة الرياض لإقامة حفل غنائي.

وظهر رمضان وهو يدخل في غرفة القيادة بالطائرة، في حين أكد الشخص الذي يقوم بتصويره: ”والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي”.
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