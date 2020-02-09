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كريم شحاته يهاجم رئيس الزمالك: لا أعمل معه ليحولني للتحقيق.. "مليش نفس أشتغل تاني"

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:04 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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"لم أعد مهيأ نفسيا للعمل في قناة الزمالك مرة أخرى" بهذه الكلمات بدأ كريم حسن شحاتة حديثه.

شن كريم حسن شحاته نجل المعلم، هجوما على رئيس نادي الزمالك قرار الأخير بتحويله للتحقيق.

وكان كريم شحاته قد ظهر على قناة الزمالك متحدثا عن مباراة الاهلي وبيراميدز مما أثار غضب رئيس الزمالك.

وقال كريم شحاتة في تصريحات لبرنامج "الماتش" هناك تربص كبير بي، لا تفرق معي الضغوطات، دائما لا أفضل العمل في قنوات الاندية، "بحب أشتغل بحرية"

وأردف: لا اعمل في قناة رئيس الزمالك وليس فرض ان أرى ما يتوافق مع مصالح الزمالك وأتناوله.

وتابع : اتفقت مع اعلام المصريين انني أريد التحدث، وسوف اجلس معهم لنتناقش في تلك الامور.

واردف: التحقيق معي؟ لم يحدث، ليس لي علاقة برئيس الزمالك داخل العمل، فتعاقدي مع اعلام المصريين.

وأكمل: سوف أتحدث عن كل شىء بالتفصيل ولكن ليس الأن، احترم عملي ولن أنافق من اجل احد، ولن أعمل لحساب احد، وعندما تضطرني الظروف لذلك سوف أنسحب على الفور.

وتابع: على اتم الاستعداد على الجلوس في منزلي بدون عمل ولكن لن أغير شخصيتي، احترم الزمالك وجمهوره ولكني أريد أن اقدم اعلام جيد ولن أقلد قناة الاهلي فليس لي علاقة بما يفعلوه.

واكمل متسائلا: لما يعتبر الجميع قناتي الاهلي والزمالك اعداء؟ وينتظرون دائما تربص كل طرف بالاخر !

وأردف : لم أعد مهيئا نفسيا للعمل داخل الزمالك، اعلام المصريين وفر لي كل سبل النجاح.

وبسؤاله عن رأي المعلم حسن شحاته قال : بكل تأكيد غير راضي عما يحدث ولكنه طلب مني أن لا أدخل في صراعات.
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