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عبد الحفيظ.. ندرس إقامة ودية عصرًا أستعدادًا لمواجهة صن داونز ويكشف عن موعد وصول بادجي

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:03 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الأنباء التى ترددت بشأن تغيير موعد مران الفريق الأول، بسبب مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصرًا.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي فى تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: "ليس له علاقة بلقاء صن داونز ولكن نغييرها حتى لا يشعر اللاعبون بالملل"

وأضاف : "ندرس خوض لقاء ودي عصرا قبل لقاء صن داونز في جنوب إفريقيا من أجل التعود على الأجواء"

وكان قرعة دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا اسفرت عن مواحهة قوية للمارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

بينما تحدث عبد الحفيظ عن موعد عودة المهاجم السنغالي للفريق اليو بادجي، وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: "أتواصل مع بادجي باستمرار ويصل الى القاهرة غدا"

ويذكر أن بادجي سجل أول أهدافه بقميص الأحمر أماك بيراميدز فى اللقاء الماضي ببطولة الدوري المصري وصنع الهدف الثانى للمالي اليو ديانج.
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