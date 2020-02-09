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ديانا هشام لـ"الفجر الفني: هذا مجموعي في الثانوية العامة

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشفت الفنانة ديانا هشام، عن ذكرياتها أيام الدراسة، قائلة: "لم أكن أحب التعليم، كنت أحب التمثيل كثيرًا وكنت أترك الحصص وأذهب إلى المسرح المدرسي، كنت أحبه، فلم أكن الطالبة المجتهدة المتفوقة ولكنني كنت أحب الفن أكثر من أي شئ".

وكشفت ديانا هشام في تصريح لـ"الفجر الفني" عن مجموعها في الثانوية العامة قائلة حصلت على 73%، وبعد ذلك التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وهذا كان حلمي الذي كنت أحلمه منذ طفولتي".

وأشارت إلى أن أكثر مادة  كانت تحبها هي "الفرنساوي".

يشار أن الفنانة ديانا هشام شاركت في مسلسل "أبو العروسة" والذي حقق نجاحاً كبيراً، وترك بصمة في قلوب الناس وعقولهم، وكانت تجسد في المسلسل إبنة الفنانة "نرمين الفقي" والفنان "مدحت صالح" وكانت تعاني في المسلسل من إنفصال والديها، ومشاكل أيضاً مع خطيبها أكرم الفنان "ميدو عادل" بسبب شغلها ومستقبلها وأشياء آخرى.


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الكلمات المفتاحية

ممثلة فنانة ديانا هشام الفجر الفني

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