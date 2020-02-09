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خبير اقتصادي يكشف تأثير "كورونا" على الصادرات المصرية للصين

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:47 ص
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علي عبدالمحسن
علي عبدالمحسن
كساب أحمد
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قال الدكتور علي عبدالمحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعي، إن الصين تستورد 4% من الصادرات الزراعية المصرية، وتأثير فيروس كورونا سيكون محدودًا بإذن الله، لافتًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية في أمان، خاصة أن استراتيجية وزارة الزراعة قائمة على عدم الاعتماد على سوق واحد.

وتابع "عبدالمحسن"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن التواجد في المعارض الدولية والتواجد في المنتجات الزراعية، يزيد من الصادرات الزراعية المصرية بشكل ملحوظ.

ولفت  مدير معهد الاقتصاد الزراعي إلى أن معرض برلين للمنتجات الزراعية مهم جدًا، ومصر متواجدة فيه بكثافة، وهذا من شأنه أن يزيد الصادرات الزراعية المصرية للخارج.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين الصادرات أخبار

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