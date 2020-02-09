أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 في محلات الصاغة بمصر

استقرت اسعار الذهب، اليوم الأحد 8-2-2020، في جميع محلات الصاغة بمصر بعد ارتفاعات محدودة في تعاملات الأمس السبت.





أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 :



وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد 8-2-2020 ،بقيمة 588 لجرام عيار 18، وبلغ سعر جرام عيار 24 نحو 758 جنيه، وسجل جرام عيار 21 نحو 685 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5496 جنيه.

أسعار الذهب ترتفع 2 جنيه للجرام :





وكان سعر المعدن الأصفر صعد خلال تعاملات اليوم السبت 8-2-2020، بقيمة 2 جنيه للجرام وهي ارتفاعات متواضعة عقب الصعود المحدود في أسعار الذهب العالمية.