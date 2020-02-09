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أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 في محلات الصاغة بمصر

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:00 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الذهب، اليوم الأحد 8-2-2020، في جميع محلات الصاغة بمصر بعد ارتفاعات محدودة في تعاملات الأمس السبت.


أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 :


وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد 8-2-2020 ،بقيمة  588  لجرام عيار 18، وبلغ سعر جرام عيار 24 نحو 758 جنيه،  وسجل جرام عيار 21 نحو 685 جنيه، وبلغ سعر  الجنيه الذهب 5496 جنيه.

أسعار الذهب ترتفع 2 جنيه للجرام :


وكان سعر المعدن الأصفر صعد  خلال تعاملات اليوم السبت 8-2-2020، بقيمة 2 جنيه للجرام وهي ارتفاعات متواضعة عقب الصعود المحدود في أسعار الذهب العالمية.

 

 

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