حماقي: "فخور بكل عضو من أعضاء فريقي في "The voice kids" (صورة)







وشارك "حماقي" في العديد من الألبومات منها خلينا نعيش، خلص الكلام، بحبك كل يوم أكتر، ناويها، حاجة مش طبيعية، من قلبي بغني، عمره ما يغيب، كل يوم من ده.



وتزوج "حماقي" من خارج الوسط الفني من نهلة الحاجري في 7 ديسمبر 2011، انفصل عنها في يوليو 2014، وعاد إليها بعد سنتين من الانفصال، و أنجبا طفلة سماها فاطمة.

وشارك "حماقي" في العديد من الألبومات منها خلينا نعيش، خلص الكلام، بحبك كل يوم أكتر، ناويها، حاجة مش طبيعية، من قلبي بغني، عمره ما يغيب، كل يوم من ده.وتزوج "حماقي" من خارج الوسط الفني من نهلة الحاجري في 7 ديسمبر 2011، انفصل عنها في يوليو 2014، وعاد إليها بعد سنتين من الانفصال، و أنجبا طفلة سماها فاطمة.





نشر الفنان محمد حماقي، بوستر لفريقه الغنائي في برنامج "The Voice Kids" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب "حماقي" على هذا البوستر قائلًا: "أنا فخور وسعيد مع كل أعضاء فريقي، فيما علق أحد المتابعين قائلًا: "أحلى حماقي في الدنيا، وأجمل فريق".في سياق آخر قدم "حماقي" أول أغنية من عمله الفني أغنية " الحلو يحب الحنية " من ضمن ألبوم " لقاء النجوم 3" مع المطرب محمد منير، والمطربة حنان، وحميد الشاعري، وتعرض الفنان محمد حماقي لأزمة قلبية، ثم خضع لعملية جراحية وتعافى منها .