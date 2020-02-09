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"التربية والتعليم": إجازة لأي طالب يُصاب بالبرد

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:30 ص
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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كساب أحمد
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الدراسة بدأت بالفعل اليوم في عدد من المحافظات، لافتًا إلى أن الوزارة أعطت تعليمات بمنح أي طالب إجازة بمجرد إصابته بالبرد، وتوفير المطهرات داخل المدارس.

وشدد "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، على ضرورة تهوية الفصول المدرسية، لأن ازدحام الفصل قد يؤدي إلى انتشار البرد، لافتًا الى أن كافة مديريات التعليم تقوم بنشر دليل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار أي فيروس، معقبا: "سلامة أولادنا قبل التعليم، ولن نتوانى لحظة عن منع أي مشكلة".

ولفت  نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك خطة لدى قادة وزارة التربية والتعليم، لمتابعة مدى وصول الكتب والصيانة البسيطة، وطريقة التعامل مع أولياء الأمور، مضيفًا أن موارد الوزارة محدودة إلى حد ما، وبمجرد إتاحة الموارد سيتم التعاقد مع مسابقة الـ120 الف معلم على دفعات متعاقبة.
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