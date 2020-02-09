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بـ"الملاية اللف".. فيفي عبده تغازل جمهورها بصورة جديدة (صورة)

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:36 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت خلال الصورة وهي ترتدي "فستانًا مكشوف الصدر باللون الأسود وكان شعرها مموج منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق وعقد".

وعلقت فيفي، على الصورة قائلة: "يامساء الفل من مصر أم الدنيا بيقولوا البلدي يوكل ايه رأيكم في الملاية اللف بحبكوا قوي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "قمر في اي وضع يا فوفا".

وأضاف آخر: "طول عمرك جميلة يافوفا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "منورة يانجمة".

ويذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر"، الذي شاركة به خلال رمضان الماضي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة حورية فرغلي وأحمد كراره وسامح الصريطي وسناء الشافعي.


بـ"الملاية اللف".. فيفي عبده تغازل جمهورها بصورة جديدة (صورة)
بـ"الملاية اللف".. فيفي عبده تغازل جمهورها بصورة جديدة (صورة)
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