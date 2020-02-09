محافظ الدقهلية لـ"الفجر": إلغاء فقرة عربات الورد لإعادة تجميل المدينة



وأكد المحافظ، أنه في منصبه مؤتمنًا على كل جنيه ينفق وما المردود والعائد من إنفاقه، لذلك فكر في زيادة معدات النظافة، ورفع كفاءة كافة المعدات الموجودة بالفعل، حتى يصل مستوى تجميل المحافظة إلى سابق عهدها كعروس للدلتا وجزيرة للورد، وهو الاسم المحبب لأبناء الدقهلية.

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية إن المحافظة مستمرة في الاحتفال بعيدها القومي وفق البرنامج الذي وضعته وبِدأ بإيقاد الشعلة بداية الأسبوع الماضي، واليوم بافتتاح عدد من الميادين التي تم تطويرها بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع أهمية هذه الميادين، وأهمية مدينة المنصورة كـ"عروس للدلتا".وتابع مختار: مستمرون في الاحتفالات بافتتاح العديد من المدارس ووحدات للعناية المركزة بمستشفيات الدقهلية، وغيرها من الافتتاحات التي تهم المواطن بالمحافظة، وسوف تستمر الاحتفالات حتي نهاية شهر فبراير الجاري، حيث سيتم تنظيم حفلا يحضره نجوم من أبناء المحافظة في الفن والثقافة والرياضة والسياسة، ويقام على مسرح المحافظة بالقاعة الكبرى التي تم تجديدها لتليق باسم المحافظة ومكانتها كواحدة من أكبر محافظات الجمهورية وأهمها.وحول ما أثير عن إلغاء فقرة موكب سيارات الورد، قال المحافظ، إننا هذا العام رأينا تعديل إستراتيجية الاحتفال، وخاصة أن هذه الفقرة تحديدًا كانت من الفقرات المكلفة، والتعديل كان وفقًا لرؤية واضحة، وهي توفير تكلفة هذه السيارات التي كانت تتعدي الـ30 ألف جنيه للعربة الواحدة، وتتكفل كل رئاسة مدينة بإعدادها، وهي تكلفة كبيرة، حيث أن هذه العربات لا يتم الاستفادة منها سوي عرضها أمام منصة يجلس عليها قيادات المحافظة، وبعدها تذهب من حيث أتت، ولا يتم الاستفادة منها بأي نفع يعود علي المواطن بشكل حقيقي، ما دعانا لإعادة التفكير في الأمر بشكل أكثر إيجابية وهو أن يتم استثمار هذا المبلغ لإعادة تجميل المدينة بشكل عام، وهذا تم بالفعل بتوفير أعداد غير مسبوقة من صناديق القمامة، إضافة إلى تجميل ورفع كفاءة كافة الحدائق العامة بمدينة المنصورة، حتى يري المواطنون تلك الزهور على مدار العام، وليس يومًا واحدًا، وبعدها تذهب إلى صناديق القمامة وهو أمر لا يتناسب مع ما تتبناه الدولة من سياسات تعظيم الفائدة والاستثمار الأمثل لموارد الدولة.