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السيطرة على حريق بمصنع "كارتون" في بني سويف

السبت 08/فبراير/2020 - 11:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، على حريق شب في مصنع للكارتون بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى بنشوب حريق داخل مصنع للكارتون بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وإخماد النيران.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس عدد من سيارات الإطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق.

كما انتقل المحاسب عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى إلى مكان الحريق حيث تبين نشوبه بجوار سور المصنع في المواد الخام التي تدخل في صناعة الكارتون.
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