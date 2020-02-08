سيد عبد الحفيظ يعلن عن موقف الأهلى من تأجيل القمة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف النادي الأهلي من تأجيل لقاء القمة المقرر إقامته يوم 24 فبراير القادم فى ختام مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري.



وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي عن رفض القلعة الحمراء تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك ببطولة الدوري المصري.



وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: "الزمالك فضل التأجيل وله حرية الرأي ولكن نحن نتمسك بالموعد ولنا رأينا"



ويذكر أنوالأهلي سيزاجه نادي الزمالك يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات على كأس السوبر المصري.



وكان اتحاد الكرة المصري اعلن اول امس عن إقامة مباراة القكة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري فى موعدها يوم 24 ردًا على الأنباء التى اثيرت حول تاجيل اللقاء.