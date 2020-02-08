سيد عبد الحفيظ يحسم مصير تجديد عقود رباعي الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف التجديد للاعبي الفريق الكبار وهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان خلال الفترة القادمة بعد إقتراب نهاية عقودهم.



وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: "قررنا تأجيل التجديد للرباعي حتى انتهاء شهر فبراير الجاري".



وأضاف عبد الحفيظ : "نستعد لخوض 5 مباريات مهمة أمام طلائع الجيش والمصري والزمالك في السوبر المصري والدوري المصري وأخيرا صن داونز وسنؤجل ذلك الملف حتى انتهاء الشهر"



ويذكر أن شريف إكرامي حارس مرمي الفريق قد أعلن منذ ايام انه سيرحل نهاية الموسم الحالي عن صفوف الاهلي ، بينما لم يشارك قائد الفريق حسام عاشور خلال المباريات الماضية.