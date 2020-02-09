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عادل إمام برفقة أحمد راتب عبر "إنستجرام" (صورة)

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:23 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان عادل إمام، صورة جديدة له تجمعه بالفنان أحمد راتب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولم يعلق "الزعيم" على هذه الصورة سوى بإيموشنات فقط، فيما علقت الفنانة إيمان العاصي بإيموشنات قلب.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "أحسن اتنين في مصر بحبكم قوي".

وفي سياق آخر قدم "الزعيم" العديد من الأفلام منها المدير الفني، سيد درويش، إجازة بالعافية، مراتي مدير عام، الخروج من الجنة، كرامة زوجتي.

وشارك "الزعيم" في عدة مسلسلات منها الفنان والهندسة، النشال، ساحرة، الرجل والدخان، صاحب السعادة، فرقة ناجي عبدالله، استاذ ورئيس قسم.


عادل إمام برفقة أحمد راتب عبر "إنستجرام" (صورة)
عادل إمام برفقة أحمد راتب عبر "إنستجرام" (صورة)
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