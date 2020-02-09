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محمد جمعة مع تارا عماد من مسرحية "علاء الدين"

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:13 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان محمد جمعة، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة من كواليس مسرحية "علاء الدين" برفقة الفنانة تارا عماد وكان مرتدي"ملابش الشخصية".



وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"علاء الدين".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب احد متابعيه قائلًا:"مسرحية هايلة" وأضاف آخر"بالتوفيق يا نجم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"طب احنا كا اتنين في الكويت نشوف المسرحية ازاي؟".


ويذكر أن مسرحية "علاء الدين"، تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة تارا عماد وأحمد عز ومحمد ثروت وسامي مغاوري، وتم عرض المسرحية خلال موسم الرياض بالسعودية.

 
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#علاء-الدين

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