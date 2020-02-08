البرلمان ضعيف أمام الحكومة.. والأحزاب ورقية والنخبة خاملة

المستشارة تهانى الجبالى تضرب فى جميع الجهات





"الدستورية" حظرت النقاب منذ السبعينيات والدولة لم تنفذ الحكم





غياب المرأة عن النيابة العامة ومجلس الدولة مخالفة دستورية









فى حوارها الأول بعد فترة صمت طويلة اختصت المستشارة تهانى الجبالى، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية، «الفجر» بحوار ساخن يكشف عورات الشارع السياسى ويفضح ممارسات النخبة والمجتمع معاً. «الجبالى» قالت إن مجلس النواب دوره الرقابى حول أداء الحكومة ضعيف، أما الشارع السياسى فيفتقد للتنوع الفكرى واختلاف الآراء، فيما لم يقدم القطاع الخاص لمصر ما هو منتظر بإنشاء المشروعات وضخ الأموال ولكنه نهب الوطن.. وإلى نص الحوار





■ ما تقييمك لأداء مجلس النواب؟





- البرلمان الحالى أدى دوره كسلطة تشريعية فى إصدار القوانين المكملة للدستور والقوانين المرتبطة بإدارة تشكيل الحالة السياسية والحالة الاقتصادية للانتقال لمرحلة سياسية أكثر نضجاً، إلا أن دوره الرقابى على أعمال الحكومة ضعيف.





وأرى ضرورة أن يكون هناك وعى بضرورة تأسيس الحالة السياسية فى مصر عبر تعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، والنقابات، لإنتاج نخبة جديدة وتقديم كفاءات تحظى بثقة المواطنين وتكون أكثر قدرة على أداء دورها السياسى والبرلمانى.





■ ما سبب ضعف الدور الرقابى للبرلمان على الحكومة؟





- لأننا فى حالة حرب ضد الإرهاب ومحاولات تعطيل الدولة ولكن هذا لا ينافى ضرورة تنوع الفكر والاختلاف، والاصطفاف الوطنى، لذا انفردت السلطة السياسية بالقرار.





■ ما القوانين الواجب إقرارها من جانب البرلمان؟





- يجب إصدار «قانون التعاونيات» لأنه يمثل التطور الحقيقى للاقتصاد المصرى، وامتلاك الشعب المصرى لأدواته الإنتاجية مرهون بهذا القانون، لأن هذا الشكل الثالث للمكلية ضعيف جداً فى مصر، ولا يوجد جهد لتطويرها، بجانب «قانون للملكية» لأن إعادة النظر فى الإدارة المركزية للخدمات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية مرهون بهذا القانون.





■ ما سبب غياب الحياة الحزبية وانعدام المعارضة؟





- الأحزاب لدينا ورقية وشكلية، ومعظم التى أتت بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لا تمتلك برامج عمل واضح، كما لا يوجد إجماع جماهيرى على حزب يخلق حالة امتلاء للحياة السياسية.





■ هل النظام السياسى سبب غياب المعارضة؟





- النظام القائم يستند لدستور 2014، وهو مسئول عن إعادة بناء الجمهورية الثالثة وأمنها القومى وبعدها السياسى والثقافى، وهناك جهد يبذل فى كثير من الملفات ولكن هناك ملفات تحتاج لجهد ومنها الملف السياسى، والمعارضة هى التى يجب أن تأخذ مساحتها، على أرضية وطنية ولا يوجد نظام يعطى مساحة للمعارضة، ولكن النخبة تعانى من الكسل والخمول، ولا يمكن تبرير حالتها بأن النظام لا يريد معارضة، والنخب السياسة تتحمل مسئولية استقالتها من دورها التاريخى لهذه المرحلة وتعتبر ثغرة كبيرة فى المشهد الوطنى، لأنها تفتقد لرؤية شاملة نقدية قادرة على تقديم البدائل والحلول، وأنا شخصياً طالبت النخبة السياسية والثقافية بالتجمع لوضع وثيقة ثقافية لهذه المرحلة مثل كل مرحلة ولكن لم تحدث استجابة.





أما القطاع الخاص فلم يقدم لمصر ولكنه نهبها وركز على المشروعات الريعية وليس الصناعية، وأصبح شريحة اجتماعية قادرة على لى ذراع الدولة.





■ ما تقييمك لسياسيات الرئيس عبدالفتاح السيسى الداخلية والخارجية؟





- الرئيس السيسى قاد الأمة خلال مرحلة خطيرة كانت مصر تعانى فيها من انهيار حاد وتهديد سافر لأمنها القومى، ورغم ذلك لم يتخذ إجراءات راديكالية، ولكنه حاول إقامة الاقتصاد المصرى بما يسمح بالتوازن النسبى، وتوجد ثغرات تحتاج لتعاون الجميع.





■ ما تقييمك لأداء الحكومة؟





- الوزراء أشخاص تكنوقراط وليسوا سياسيين، وأنا من أنصار وجود برنامج للوزير تتم محاسبته على أساسه.





■ كيف يمكن إصلاح المنظومة القضائية فى ظل ما تعانيه مع بعض المشكلات؟





- توجد خطط كثيرة لإصلاح القضاء تمت مناقشتها من قبل، وبها مسارات لم تكتمل بعد، جزء منها على مستوى البنية الأساسية للقضاء وميكنتها، وإدارتها على مستوى لا يسمح بمزيد من الفساد الإدارى، مع تدريب القضاة فى مراحل متعددة وليس فى بدايات العمل فقط، وتنفيذ القانون الذى يسمح بتعيين 25 % من القضاة من بين المحامين والذى تم تطبيقه عندما تم تعيينى فى المحكمة الدستورية وهو أمر كفيل بضبط العلاقة بين القضاة والمحامين، مع ضرورة احترام أوائل كليات الحقوق، وتفعيل النص القانونى الذى يقضى بتعيين الـ40 الأوائل فى النيابة العامة دون أى شروط باستثناء التقارير الأمنية، لتطبيق الكفاءة وتجاوز فكرة الوضع الاجتماعى.





■ كيف يمكن التعامل مع تكدس القضايا وبطء التقاضى؟





- هناك ضرورة لوجود إصلاح قانونى وتشريعى فى إدارة العدالة بالكامل، وليس الإجراءات الجنائية فقط، ومضاعفة عدد القضاة لأن الـ11 ألف قاض لا يناسب 100 مليون مواطن.





■ هل انشغلت نقابة المحامين بصراعاتها الداخلية عن خدمة المهنة؟





- لا يعنينى بمن تأتى به إرادة المحامين ليكون نقيباً، لأنه مع فقدان مهنة المحاماة لجزء من رونقها ابتلينا بفكرة الصراعات الشخصية، وتجب إعادة النظر فى غياب النقابة عن التدريب الفعلى لأعضائها، مع ملاحظة أن إنشاء المعهد القومى للمحاماة الذى تم افتتاحه قريباً، يوفر فرصا حقيقية للتدريب.





وتحتاج النقابة لاسترداد دورها الوطنى، مع الاهتمام بالنقابات الفرعية لكثرة أعداد المحامين وتوفير ميزانيات شبه مستقلة لها لتوفر هى الأخرى التدريب فى المحافظات، مع ضرورة تأسيس بنك للمحامين يساعدهم فى بداية حياتهم المهنية وألا يقتصر دور النقابة على تنظيم الرحلات والرعاية الصحية.





■ ألم تفكرى فى العودة إلى النقابة والترشح على منصب النقيب خصوصاً أن لك دورًا نقابيًا معروف؟





- لا أستطيع التنازل عن كونى أول قاضية مصرية.





■ ما أبرز التحديات التى واجهتك كنائب رئيس المحكمة الدستورية؟





- ظللت فى المحكمة الدستورية 10 سنوات، حتى تم إقصائى من جانب جماعة الإخوان بنص دستورى باطل عام 2013، والقدر جعلنى أعيش لحظات تاريخية عصيبة مثل حصار أنصار الجماعة للمحكمة، وهى لحظة مثلت بداية النهاية لهذه الجماعة، وشاركت فى إصدار أحكام كثيرة تحمى الحقوق والحريات العامة، خصوصاً أن المحكمة مصنفة كثالث محكمة على مستوى العالم فى مجال الحقوق والحريات العامة، وفق تقرير الأمم المتحدة، بجانب دورها فى التطور السياسى والاقتصادى وحماية الأمن القومى.





■ ما تقديرك للمرأة القاضية فى ظل استمرار غيابها عن مجلس الدولة والنيابة العامة؟





- غياب المرأة المصرية عن النيابة العامة ومجلس الدولة مخالفة دستورية صارخة للمادة 11، وطالبت الرئيس السيسى بألا يوقع على تعيين أى دفعة لا تتضمن سيدات، باعتباره الحكم بين السلطات، فى ظل هذا التعنت، رغم نجاح تجربة المرأة القاضية.





■ ما تقييمك للسيدات اللاتى تولين منصب الوزير؟





- استطعن كسر «التابو» بأن المنصب الوحيد المناسب للمرأة هو وزارة التضامن الاجتماعى، إذ أثبتن جدارة فى تولى أى وزارة وهو تطور مهم بصرف النظر عن العدد.





■ هل ترين أن المجلس القومى للمرأة يؤدى دوره كما ينبغى فى إطار الاهتمام بقضايا النساء؟





- لم يصل بعد لمستوى عطاء المرأة، انشغل بقضايا فرعية مثل التحرش والعنف الأسرى، ولم ينشغل بالأهم وهو التطوير الجماعى للحالة المصرية، أما حالتها الصحية فالاهتمام بهذا الملف كان من جانب الرئيس أتمنى انشغال المجالس القومية عموماً بتعميق الحقوق الجماعية فى المجتمع.





■ ما رأيك فى حظر النقاب فى الجامعات؟





- يجب تطبيق حظر النقاب فى جميع مؤسسات الدولة، لأن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً فى سبعينيات القرن الماضى أوضح أن ارتداء النقاب مخالف للشريعة، ولكن هذا الحكم لم تنفذه مؤسسات الدولة، وحكم القضاء الإدارى استند على حكم الدستورية.





■ كيف ترين مطالب تجديد الخطاب الدينى؟





- الحوار بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة، مشهد رائع، ولكن هناك فارقا بين الخطاب الدينى والفكر الدينى، ويجب تجديد ومراجعة الفكر الدينى، فلا يمكن أن نتحمل وزر ما صنعته داعش، وجلد ذاتنا باعتبارنا صانعى الإرهاب، ولكن تجديد الفكر مطلوب.





■ كيف ترين مواقف شيخ الأزهر؟



