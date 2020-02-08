سامبدوريا يقلب الطاولة على تورينو في الدوري الإيطالي

حقق سامبدوريا فوزًا غاليًا على حساب تورينو بنتيجة 3 / 1 ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وتقدم تورينو عن طريق سيموني فيردي في الدقيقة 56، لكن سامبدويا أدرك التعادل في الدقيقة 70 عن طريق جاستون راميريز.





وفي الدقيقة 75 سجل سامبدوريا الهدف الثاني عن طريق راميريز من ضربة حرة مباشرة رائعة، بل أن يسجل المخضرم فابيو كوالياريالا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 79.





ورفع سامبدوريا رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.



