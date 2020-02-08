التكتلات النقابية تتصدر قائمة سامح عاشور.. ورجائى عطية يتسلح بالمعارضين

بدأت معركة انتخابات نقابة المحامين مبكرا، وتحديدا منذ فتح باب الترشح، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير الجاري، وسط تكهنات بأنها ستكون مختلفة عن سابقاتها، خاصة أنه تقدم ما يقرب من 20 مرشحًا لمقعد نقيب المحامين، بينهم امرأة واحدة فقط.





ويعتبر أبرز المتقدمين للترشح على مقعد النقيب، حتى الآن، هم: سامح عاشور، النقيب الحالى، ورجائى عطية، مرشح جبهة الإصلاح النقابى، فى ظل التربيطات الانتخابية التى لم تفصل بشكل حاسم إلى الآن.





وبحسب المؤشرات والتوجهات العامة، تميل الكفة نوعا ما لصالح «عاشور»، الذى يمتلك تكتلات تصويتية كبيرة فى الصعيد، منذ تأسيسه لرابطة أبناء الصعيد، قبل أكثر من عشر سنوات، وهى أقوى التكتلات التى يعتمد عليها النقيب الحالى فى جمع الأصوات، لأنها ليست وليدة اللحظة، إذ تم تأسيسها منذ فترة كبيرة، علاوة على كونها واحدة من أكبر التكتلات التى تشارك فى التصويت الانتخابى.





ليس ذلك فحسب، بل يستحوذ «عاشور» على معظم التكتلات التصويتية فى النقابة، ومن بينها أعضاء مجلس النقابة وأعضاء النقابات الفرعية، باستثناء بعض المعارضين له. ولم تتضح حتى الآن القائمة الانتخابية «لعاشور»، فى ظل عدم إعلانه بشكل رسمى لها، رغم ضمانه لأغلب الكتل التصويتية فى النقابات الفرعية البالغ عددها 41 نقابة فرعية على مستوى المحافظات.





وعلمت «الفجر» من مصادرها الخاصة، أن هناك أسماء على رأس قائمة «عاشور» الانتخابية، من بينهم سعيد عبد الخالق، الذى تقدم بأوراق ترشحه عن دائرة استئناف القاهرة، وهو الأقرب للفوز بها، وسط عدد من الأسماء المطروحة التى تتمتع بثقل كبير فى العمل النقابى.





ويحظى «سعيد» بتكتلات تصويتية كبيرة، داخل محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وله سنوات كبيرة من العمل النقابى، ما متعه بشعبية طاغية بين المحامين، وخاصة أنه كان عضو مجلس نقابة سابق، وترشح أيضا فى الدورة السابقة كنقيب للمحامين.





الاسم الثانى فى القائمة هو يحيى التونى، عضو مجلس النقابة العامة، وتقدم أيضاً كمنافس قوى لسعيد عبد الخالق على دائرة استئناف القاهرة، ويعتبر من أكبر الممولين للحملات الدعائية للنقيب الحالى خلال فترة الانتخابات، وخاصة أنه عمل لفترة كبيرة داخل قطاع البترول، كمحامٍ بالإدارات القانونية، ويعتمد عليه «عاشور» بشكل كبير فى حصد أكبر عدد من الأصوات لمحامى الإدارت القانونية.





القائمة تضم أيضا ماجد حنا، الاسم الثالث الذى يحظى بشعبية كبيرة بين المحامين، بالإضافة إلى خالد أبو كراع، الأنشط بين أعضاء مجلس النقابة الحالى، ورغم كون عبد الجواد أحمد من المقربين لسامح عاشور، إلا أن موقفه لم يحسم حتى الآن، فيما يخص انضمامه للقائمة التى يختارها النقيب الحالى بعناية فائقة هذه المرة.





وفى المقابل، يلعب رجائى عطية، مرشح جبهة الاستقلال، على جذب التكتل الصوتى المعارض للنقيب الحالى، والتكتل الصوتى الخاص بمنتصر الزيات بدعم من الأخير وبعض اليسار، بالإضافة إلى الفصيل الآخر المحسوب على الحزب الوطنى، الذى كان متواجدًا بقوة خلال عام 2011، وكان عددهم نحو 22 عضوًا، وبقيام ثورة يناير اختفى هذا الفصيل من النقابة.





وضمت قائمة رجائى الانتخابية حتى الآن سعيد حسن، عضو مجلس نقابة بور سعيد الفرعية، ومحمد عبد الستار نقيب المنوفية، ومحمود الداخلى نقيب الجيزة، وعبد الحفيظ الروبى عضو مجلس نقابة المحامين العامة.



